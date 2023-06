Van ratelende trolleys tot dure koninginnenhapjes, velen zien toeristen liever gaan dan komen. Het massatoerisme laat de lezers van De Standaard niet onberoerd.

Het vakantieseizoen wordt in historische stadscentra ingeluid met het gekletter van rolkoffers over de kasseien. Voor inwoners van kunststeden als Gent of Brugge zijn de toeristen een doorn in het oog ...