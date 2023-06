Europese gasprijs schiet opnieuw 15 procent hoger

De Europese gasprijs is dinsdagnamiddag opnieuw de hoogte in geschoten na het nieuws dat een aantal belangrijke Noorse gasvelden langer uit liggen dan verwacht.

Op de belangrijkste Europese prijsbarometer (TTF) schoot de gasprijs voor levering in juli ruim 15 procent hoger, tot meer dan 35,5 euro per megawattuur. Dat is nog altijd relatief laag, want begin dit jaar kostte aardgas meer dan 80 euro per megawattuur en vorige zomer zelfs meer dan 300 euro. Maar wel toch weer een stukje duurder dan de 23 euro per megawattuur van begin deze maand.

Volgens de Noorse operator Gassco liggen de gasfaciliteiten van Ormen Lange, Nyhamna en Aasta Hansteen stil tot midden volgende maand. Sinds de Russische inval in Oekraïne is Noorwegen een belangrijke gasleverancier geworden van Europa. Het land heeft de ambitie om ook de volgende jaren nog meer aardgas te leveren.

De gasprijs in Europa ging de voorbije maanden gestaag in dalende lijn, maar het dieptepunt lijkt bereikt. De voorbije dagen lag de nadruk weer meer op de vraag of Europa deze winter voldoende gasvoorraden zal hebben. Het warme weer doet ook de vraag naar elektriciteit - die vaak geproduceerd wordt met gasgestookte centrales - toenemen.

