Op een bezoek aan een militair ziekenhuis gunde de Russische president Vladimir Poetin zijn defensieminister geen blik. Zit de wanorde over de Russische aanpak in Oekraïne Poetin zo hoog?

In het kader van ‘Ruslanddag’ trok president Vladimir Poetin persoonlijk naar een militair hospitaal aan de grens met Moskou. Een plaats waar gewonde soldaten van aan het front in Oekraïne worden verzorgd. Poetin nodigde de gewonde militairen uit om in een cirkel te zitten en te vertellen over hun strijd, hun wonden en hun familie. De mannen kregen voorts erkenning van het staatshoofd via medailles van ‘held van Rusland’ en ‘ordes van moed’.

Ietwat minder prominent in beeld is Sergej Sjojgoe, de defensieminister. De president keert hem letterlijk de rug toe. Net nu militaire experts erop wijzen dat de relatie tussen de twee verzuurt. Rusland wil het bont allegaartje aan privémilities onder een centraal commando brengen om meer succes te boeken in Oekraïne. Een heus karwei voor Sjojgoe, die al het deksel op de neus kreeg van de belangrijkste huurlingenleider aan Russische zijde: Wagner-kopman Jevgeni Prigozjin.

