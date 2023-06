De Vlaamse gewezen pater Luk D. is dinsdag opnieuw veroordeeld wegens kindermisbruik en het bezit van beelden van kindermisbruik. Hij werd vrijgesproken voor het seksueel misbruik van twee minderjarigen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar hij op religieuze missie was.

De 53-jarige Luk. D. werd in 2012 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met probatie-uitstel omdat hij twee minderjarige jongens seksueel had misbruikt in een Don Bosco-internaat in Gent ...