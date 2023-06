Henry Threadgill: meer klassiek dan jazz

Met een twaalfkoppige band brengt Henry Threadgill enigszins weerbarstige, maar fascinerende muziek.

HENRY THREADGILL The other one Pi recordings

Je hoort het aan de dissonanten in de intro van pianist David Virelles: dit wordt een plaat die eerder modern klassiek dan jazz zal zijn. Saxofonist Henry Threadgill bracht ons al uitstekende jazz met zijn trio Air, met zijn sextet dat ragtime en freejazz verenigde, met zijn groep Very Very Circus die pompende tuba’s en lichtvoetige elektrische gitaren bijeenbracht. De jongste jaren heeft de Amerikaan zich meer op een mix van klassiek en jazz gegooid. Dit keer speelt hij niet eens mee, maar loodst hij als dirigent twaalf muzikanten door een driedelige compositie die is opgedragen aan Milford Graves, de in 2021 overleden drummer. Met een bijzondere instrumentatie (drie saxofonisten, twee cello’s, twee fagotten, een tuba, piano, viool, altviool en drums) krijgt deze wat weerbarstige muziek een fascinerend kleurenpalet. Op zijn 79ste heeft Threadgill ook een autobiografie uit en met deze nieuwe cd erbij bewijst hij eens te meer een erg boeiende figuur van de hedendaagse jazz te zijn.