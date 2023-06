Augustijn in de bres voor meer weerbaarheid

Augustijn Vermandere kiest op zijn vierde album voor triphopperige songs, maar vooral die ene rockstoot smaakt naar meer.

Augustijn Vier Lemsso

Augustijn Vermandere boetseert elf blote liedjes op zijn vierde album, dat Vier heet – in het West-Vlaams betekent dat ook ‘Vuur’. Het album zet sterk aan met een gedreven gitaarriff en een eerste waarschuwing, om wel voorzichtig maar niet bang te zijn. Zo mocht hij nog wel even doorgaan, maar we horen verder vooral triphopperige songs, sober geproduceerd door Pedro De Bruyckere. De zanger bespeelt zelf alle instrumenten, zingt hoog en ingehouden, en ruilt het cultuurpessimisme van de vorige plaat in voor wat meer weerbaarheid. Vermandere koestert de waarden van de kleine omgeving: gezondheid, gezonde nostalgie, nuchtere blik, openheid. In ‘Schermtje’ dialogeert hij met zijn vader over wat de échte wereld is (de bomen of de laptop), in ‘Bucketlist’ besluit hij dat hij liever thuis blijft, en in ‘Vrede’ laakt hij de polarisatie en recuperatie die hij om zich heen ziet oprukken. Het is fijne huisvlijt en de nederige, warme aanpak werkt: je kan de overpeinzingen van Augustijn helemaal geloven.