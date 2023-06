Deze beelden lijken wel op het proces van smeltende gletsjers, maar al snel wordt duidelijk dat ze gemanipuleerd zijn. Het is het werk van de Turks-Amerikaanse mediakunstenaar Refik Anadol. Hij maakte de animatie als deel van zijn nieuwste project rond de schoonheid en kwetsbaarheid van gletsjers.

‘Glacier Dreams’ is het resultaat van een langdurig onderzoeksproject op het snijvlak van nieuwe mediakunst, artificiële intelligentie en milieustudies. Met behulp van AI verwerkte Anadol zelfgemaakte foto’s van gletsjers op IJsland en beelden uit archieven van over heel de wereld. De projectie van zijn kunstwerk ging maandag in première in het Theatre Basel in Zwitserland.

