Vlaggen, volksvermaak en folklore: zo Amerikaans ziet Russische militaire feestdag eruit

De Russische Federatie vierde maandag feest. Nu geven nationale feestdagen wel vaker aanleiding tot een ietwat bizarre mix van vlaggenvertoon, volksvermaak en folklore, zeker met een vleugje zon erbij. Maar Rusland is een land in oorlog, en dan komen deze beelden in onze ogen toch anders over. Lintjes voor gewonde militairen uit de ‘speciale militaire operatie’, jonge kinderen die de stap van de speelgoedgeweren lijken over te slaan. Een speciale operatie, toch?