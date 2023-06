Beatles nemen ‘klotenummer’ dan toch op dankzij AI

Foto: Joel c ryan via invision/ap

De Beatles komen met een laatste nieuwe single. Dat heeft Paul McCartney dinsdag gemeld op BBC Radio 4. Het zou gaan om een bewerking van ‘Now and then’, waarbij met de hulp van artificiële intelligentie de stem van John Lennon uit de originele opname werd gebruikt.

‘We hebben het nummer net afgewerkt en het wordt later dit jaar uitgebracht’, onthulde McCartney op het Radio 4-programma Today. Het gaat om een bewerking van een tientallen jaren oud nummer, aldus de Beatles-frontman, waarbij AI werd gebruikt om John Lennons stem ‘los te maken’ uit een oude demo. Het zou gaan om ‘Now and then’, een nummer dat Lennon componeerde in 1978. Dat stond op een van de cassettes die hij kort voor zijn dood opnam en naliet aan McCartney.

Voor de nieuwe single werd AI-technologie gebruikt die Peter Jackson liet maken voor de Beatles-documentaire Get back uit 2021, om stemmen van de bandleden te kunnen scheiden van achtergrondgeluiden. Het was ook die technologie die het McCartney op zijn laatste tournee mogelijk maakte duetten te zingen met zijn overleden bandgenoot.

‘Jackson kon Johns stem zo uit een versleten stukje cassette halen’, legde McCartney uit. ‘We hadden zijn stem en een piano en hij kon ze van elkaar scheiden met AI. Daarna konden we de plaat mixen zoals we altijd doen. Het geeft je dus een voordeel.’

Toen de Beatles in 1995 hun Anthology-compilatie samenstelden, speelden ze al met het idee om van ‘Now and then’ een soort reüniesong te maken. Een poging om het nummer op te nemen, werd echter snel gestaakt. Volgens hun toenmalige producer omdat er te weinig strofes voorhanden waren, maar later zou McCartney bekennen dat de intussen overleden gitarist George Harrison had geweigerd om aan het ‘klotenummer’ te werken.