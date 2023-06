Squid staat onder hoogspanning

Squid is nog niets van zijn urgentie verloren. De vijfkoppige sensatie uit Brighton verkent de grenzen van alternatieve rock verder en laat zich niet tegenhouden door genreconventies.

Squid O monolith Warp

Tweede langspeler O monolith gaat verder waar Bright green field twee jaar geleden eindigde. En kijk eens aan: het gras is er zowaar nog meer verwilderd. Gitaar, saxofoon, synths en koebel zijn strak in elkaar verstrengeld, en steeds is het zingende drummer Ollie Judge die de band voortstuwt.



O monolith kreeg vorm tijdens een lockdown-tournee, die de band grotendeels voor een zittend publiek speelde. De alomtegenwoordige Britse postpunkproducer Dan Carey zit opnieuw achter de knoppen.

‘Siphon song’ is een eerste hoogtepunt onder hoogspanning, en even later knalt ook ‘The blades’ heerlijk open. Elders klinkt Squid broeierig, alsof de nummers elk moment kunnen ontsporen. Die ingehouden spanning maakt het haast onmogelijk om de aandacht te verliezen tijdens deze fascinerende, gewaagde trip.