Het is wit en het zit: een ode aan de monobloc

Je ziet hem overal ter wereld, in snackbars, strandtenten en garages, dat hij het toppunt van banaliteit lijkt. En dus kon de witte stoel nooit een stijlicoon worden. Of is hij dat intussen dan toch? Daan Heerma van Voss werpt zijn licht op de monobloc, een ding dat naar vakantie ruikt, dat uitstraalt wat we eigenlijk niet meer willen, en dat toch een onverwoestbare charme heeft.

Als ik terugdenk aan de zomervakanties van mijn jeugd, meestal in Frankrijk, verschijnen er meteen smaken (moules-frites, Malabar-kauwgom) en geuren (het zout van de zee, de licht rottende lucht van het schuim van de branding). Maar er zijn ook objecten. Een van die objecten zie ik nog dagelijks in het straatbeeld, waar ook ter wereld ik me bevind. De witte plastic tuinstoel, ofwel de monobloc. De monobloc ontleent zijn naam aan zijn productiewijze: polypropyleen wordt in een standaardmal gegoten en neemt de vorm aan van de stoel. Er zijn geen verschillende onderdelen, het is een naadloos ontwerp (hooguit zijn de poten soms wat rafelig, plastic pluisjes dankzij een oude mal). Vandaag, tijdens mijn eerste wandeling van de dag, tref ik de monobloc binnen een halfuur aan bij twee snackbars en één vegan barretje.

Door de jaren heen zijn er verschillende varianten van het ontwerp gemaakt. De Canadees D.C. Simpson schijnt ‘het origineel’ getekend te hebben, al is het kenmerkende van de monobloc juist dat hij nauwelijks een origineel kent: er is geen monobloc-patent, de stoel bestaat bij de gratie van zijn eindeloze, identieke reproducties. Hij is het meest gebruikte meubelstuk ter wereld. Er is een Flickr-groep met de naam ‘Those White Plastic Chairs’, waar 930 foto’s van de monobloc te vinden zijn, genomen in minstens twaalf landen. De Amerikaanse schrijver Ian Frazier merkte in een essay over de monobloc (2011) op dat hij er zes had gezien op een foto van een herdenkingsdienst van een gesneuvelde Al Qaeda-leider in Jordanië.



Sébastien Abot, Chaise en plastique et dune de sable. Het schilderij maakt deel uit van het project Painting to remember, een inventaris van vertrouwde objecten.



Na Simpson kwamen de Deense ontwerper Verner Panton, de Duitser Helmut Bätzner, de Italianen Joe Colombo en Vico Magistretti, en de Fransman Henry Massonnet met een licht aangepaste variant kwamen aanzetten. Vanaf de jaren 80 brachten steeds meer bedrijven monobloc-achtige stoelen op de markt. Sindsdien is de stoel een terugkerend item in snackbars, strandtenten, in garages, en in onze collectieve jeugdherinneringen die, dankzij objecten als de monobloc, nooit helemaal eindigen.

Vitra, het vooraanstaande designmuseum in Weil am Rhein, wijdde in 2017 een tentoonstelling aan de monobloc. Interessant was de nadruk die werd gelegd op de veranderde status van de monobloc: ooit was de stoel een verre droom van ontwerpers, die fantaseerden over een meubel uit één stuk – betaalbaar, comfortabel (het is wonderbaarlijk hoe prettig monoblocs zitten) en onpretentieus. In het kort: echt een ding van de toekomst.

Inmiddels staat de monobloc ook voor een ontwerptype dat passé is: niet duurzaam, niet natuurlijk en bijzonder uniform. De sociaal theoreticus Ethan Zuckerman gaf in een essay uit 2011 af op de wereldwijde onontkoombaarheid van de stoel, en zag er een kwaadaardig symbool in van de voortwoekerende mondialisering, die alle creativiteit in de kiem smoorde. Hij is overal succesvol – dankzij de designperfectie vereiste de monobloc geen enkele aanpassing meer. Zuckerman noemde de monobloc dan ook een ‘contextvrij object’. ‘Elk object geeft een idee van een tijd en een plaats. Maar als je een monobloc ziet, weet je niks.’ Velen zijn het met Zuckerman eens. Van 2008 tot 2017 verbood Basel de stoel, om het stadslandschap te beschermen.

Maar de witte stoel laat zich niet in al te eenduidige sjablonen vangen: in financieel kwetsbare landen wordt de stoel als een waardevol object gezien, dat, eenmaal stuk, gerepareerd dient te worden. De ironie is natuurlijk dat het object, dat zijn bestaansreden ontleent aan zijn een-blokkigheid, in sommige landen zo succesvol is geworden dat het verandert in een ding dat uit meerdere delen bestaat. Een andere complexe factor is dat de monobloc ook is verwelkomd door subgroepen die zich willen afzetten tegen gentrificatie, tegen het dure, het zogenaamde unieke dat slechts voorbehouden is aan de vermogende enkeling. Zelfs een simpel ding als de monobloc verandert dus voortdurend van betekenis. Het ding is niet volmaakt wanneer het is gemaakt, het hernieuwt zich telkens als onze opvattingen, principes en voorkeuren veranderen. Elke keer dat we het gebruiken, scheppen we een context.

Ik sluit mijn wandeling af bij een meubelzaak annex rommelhok. Ik vraag naar monoblocs. De eigenaar is verbaasd. Waarom zou hij die hebben, die vind je toch overal?



Het Instagram-account @vacant.chairs.mag brengt een visuele ode aan de plastic tuinstoel.





Two chairs van Soetkin Verslype. ‘Mij interesseert die stoel omdat er visueel heel wat onderbrekingen aan zijn die het beeld opdelen – zoals de takken van een boom’, zei de kunstenares daarover in een interview met dit magazine. Foto: Soetkin Verslype





Pierre Castignola maakt ‘collages’ van minstens vier verschillende witte stoelen. Foto: Ringo Gomez-Jorge





