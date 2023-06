Jürgen Demesmaeker krijgt dertig jaar cel voor moord op Ilse Uyttersprot

Het Oost-Vlaamse hof van assisen heeft Jürgen Demesmaeker veroordeeld tot dertig jaar cel voor de moord op de gewezen burgemeester van Aalst. Het besliste ook dat hij vijf jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank moet blijven.

De jury verklaarde Jürgen Demesmaeker maandagavond al schuldig aan moord op Ilse Uyttersprot, de oud-burgemeester van Aalst. Ze verwierp de argumenten van zijn advocaat dat hij in een opwelling en ‘overheerst door zotte emoties’ de hamer heeft bovengehaald waarmee hij Uyttersprot ombracht.

Openbaar aanklager Karine Van Hecke zag geen reden tot verzachtende omstandigheden: Demesmaeker was al eerder veroordeeld voor slagen en verwondingen, en voor intrafamiliaal geweld. Hij is blijven liegen over de feiten, hij gebruikte zijn werktechniek om te manipuleren en te brainwashen, en heeft geen oprechte spijt.

‘Hij vermoordde een mooie, goedlachse dame die hem nooit iets in de weg heeft gelegd’, sprak de aanklager. ‘Ik moet de maatschappij beschermen, en hier meer specifiek de vrouwen. (...) Hij is levensgevaarlijk.’

De jury was uiteindelijk iets milder en veroordeelde Demesmaeker tot dertig jaar. Hij moet ook vijf jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank blijven.

‘Moord is een van de zwaarste misdrijven. De beschuldigde vermoordde zijn partner op een bijzonder gewelddadige, wrede en bloedige manier toen ze weerloos sliep’, zo motiveerde de voorzitter van het Assisenhof het arrest. ‘Het slachtoffer ging zorgzaam en bekommerd om met de beschuldigde. Hij heeft haar vertrouwen meermaals geschonden.’

Volgens de voorzitter heeft Demesmaeker aan de nabestaanden niet ‘de troost en antwoord op de waarom-vraag’ gegeven. ‘Zijn woorden van berouw zijn niet authentiek. In de aanloop naar de feiten en de feiten zelf zijn geen verzachtende omstandigheden te vinden. Het slachtoffer treft niet de minste schuld.’

