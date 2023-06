Inwoners van het overstroomde gebied in Oekraïne en hun familieleden zijn georganiseerd in een chatgroep waar ze om evacuatie, hulpgoederen en informatie vragen.

Aan de rechteroever van de Dnjepr is iedereen die door de overstroming weg moest of wilde, inmiddels geëvacueerd. Dat stelt in elk geval een woordvoerder van de Internationale Organisatie voor Migratie ...