Acteur Treat Williams (71), bekend van ‘Everwood’ en ‘Prince of the city’, verongelukt

In de Amerikaanse staat Vermont is maandag Treat Williams overleden nadat hij op zijn motor werd aangereden. Hij was bekend van films als Hair en Prince of the city, en recenter de tv-reeks Everwood.

Williams groeide sinds de jaren 70 uit tot een bekend gezicht dankzij rollen in bijna honderd films voor het grote en kleine scherm. Daarnaast was hij te zien in een dertigtal tv-reeksen. Brede bekendheid bleef echter uit. Door zijn all-American look had Williams weinig karakteristieks. Het was die vertrouwdheid die hem tegelijk iets inwisselbaars gaf.

Na enkele kleine rolletjes kwam de acteur in 1979 in volle spotlights te staan met Hair, de antioorlogsmusical die Milos Forman vier jaar na One flew over the cuckoo’s nest draaide. De film was een Broadway-adaptatie, en Broadway was ook de plek waar Williams zijn carrière was begonnen. Hij was destijds een invaller voor vier van de hoofdacteurs van de musical Grease, onder meer voor John Travolta.

Piloot

Maar het behoorlijke succes van Hair volstond niet om Williams te lanceren. Begin jaren 80 ging hij zelfs een tijdlang aan de slag als luchtvaartpiloot, omdat het hem niet lukte te werken met de mensen met wie hij wilde werken, vertelde hij toen aan The New York Times. In 1979 was Williams nochtans ook al te zien in de oorlogskomedie 1941, de film waarmee Steven Spielberg Jaws en Close encounters of the third kind had opgevolgd. Al werd die film radicaal afgekraakt.

Enkele jaren later had de acteur de hoofdrol in de politiefilm Prince of the city van Sidney Lumet. Nadat het project eerder met Brian de Palma in de regiestoel en Robert De Niro in de hoofdrol was afgesprongen, wilde Lumet zich enkel engageren op voorwaarde van een onbekende hoofdacteur.

Williams in 2016. Foto: Getty images

Williams dook in 1984 ook op in het misdaadepos Once upon a time in America van Sergio Leone. De jaren 90 brachten minder spraakmakende, vaak geflopte titels voort zoals Deep rising, Mulholland falls en het melodrama The deep end of the ocean.

Begin jaren 2000 groeide Williams opnieuw uit tot een vertrouwd gezicht dankzij de tv-reeks Everwood, die vier seizoenen liep. Hij speelde daarin de hoofdrol als een neurochirurg die zijn prioriteiten herschikt nadat zijn vrouw is omgekomen. Vorig jaar was hij ook nog te zien in de HBO-reeks We own this city van The wire-bedenker David Simon.

Grasmaaier

Richard Treat Williams, zoals hij voluit heette – Treat is een Welshe naam die al generaties meeging in de familie – werd maandagnamiddag aangereden op zijn motor. Een pick-up die afdraaide had de acteur niet opgemerkt en zo de pas afgesneden. Williams overleed in het ziekenhuis. Enkele uren eerder had hij op Twitter nog een foto gepost vanop zijn grasmaaier. ‘Ik wou dat ik die geur kon bottelen’, stond te lezen.

Williams werd 71. Hij laat een vrouw en twee kinderen na.

