Wout van Aert is niet zinnens om de geboorte van zijn tweede kindje – voorzien voor deze zomer – te missen. Zelfs als hij daarvoor zijn Tour de France moet onderbreken.

