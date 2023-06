Parlementslid Tom Van Grieken heeft in Brussel een klap in het gezicht gekregen van een politieagent. De voorzitter van Vlaams Belang probeerde een betoging van de zorgsector bij te wonen.

Bij de nationale betoging voor meer geld in de zorgsector geraakte de Brusselse politie slaags met een kleine delegatie van Vlaams Belang. De politie wou een groepje van Vlaams Belang verhinderen om met spandoeken aan de kant van de weg te staan toen de betoging van de vakbonden voorbijtrok, op het kruispunt van de Kruidtuinlaan en de Emile Jacqmainlaan. Partijvoorzitter Tom Van Grieken kreeg daarbij een slag in het gezicht van een van de politieagenten.

Vlaams Belang postte een videomontage van de schermutselingen op Twitter. Daarin hoor je een van de agenten zeggen: ‘Zonder flyers mag u zeker meedoen’ (met de betoging, red.). Even later hoor je Tom Van Grieken zeggen: ‘Blijf van ons spandoek af, mijnheer.’ Op de affiches staat ‘Zorg voor de zorg’. Terwijl Van Grieken in een verhitte discussie gaat met de agenten, deelt een van de agenten een slag uit in zijn gezicht. In de schermutselingen geraakte ook Kamerlid Ellen Samyn gewond.

Wanneer de situatie kalmeerde, nam Van Grieken nog een video op met de agenten herkenbaar op de achtergrond. ‘Vandaag wilde het Vlaams Belang zich solidair tonen met de zorgsector’, aldus Van Grieken. ‘Dat was niet naar de zin van de burgemeester hier in Brussel. Die heeft deze jongens en meisjes hier opgetrommeld om ons manu militari te verplaatsen met het nodige geweld. Ik zelf heb een vuistslag op mijn gezicht gekregen van een of andere held - daar achteraan, die man met zijn bril, heeft parlementslid Ellen Samyn terwijl ze op de grond lag een knietje gegeven. Op die manier geeft de PS-burgemeester zijn orders aan de politie.’

Volgens andere bronnen zou Samyn gestruikeld zijn terwijl de politie hen terugduwde. Ze moest om verzorging voor een gezwollen voet. Volgens Vlaams Belang moesten de aanwezigen hun identiteitskaarten voorleggen en werden alle spandoeken en affiches geconfisqueerd.

‘De aanwezigheid van een groep van Vlaams Belang zorgde voor onrust tussen de deelnemers’, reageert Ilse Van de keere, woordvoerder van politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene, die de betoging in goede banen moest leiden. ‘Om de rust te bewaren en verdere confrontaties te vermijden, besloot onze korpsleiding om deze groep af te zonderen. Dit ging gepaard met weerspannigheid, gevolgd door duw- en trekwerk. De juiste toedracht hiervan wordt nog intern bekeken.’

