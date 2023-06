Nog zeker tot eind deze week blijft de temperatuur flirten met een plakkerige 30 graden. Het lijkt alsof ons brein langzaam gegaard wordt: we zijn vergeetachtig, verward en concentreren lukt niet meer. Maakt de hitte ons echt dommer?

