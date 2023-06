Zweedse vrouwen moesten voor WK voetbal geslachtsdeel laten zien

Op het WK voetbal voor vrouwen in 2011 moesten de speelsters van het Zweedse elftal bewijzen dat ze een vrouw waren door hun genitaliën te tonen aan de fysiotherapeute. Dat schrijft international Nilla Fischer in haar boek. Volgens de bondsdokter werden de controles uitgevoerd onder druk van wereldvoetbalbond Fifa.

De geslachtscontrole werd uitgevoerd na protest op het WK van 2011 in Duitsland. De voetbalbonden van Nigeria, Zuid-Afrika en Ghana hadden zich geroerd, nadat Equatoriaal-Guinea ervan beschuldigd was mannen in het elftal opgenomen te hebben.

‘We vragen ons af waarom we het moeten doen of er geen andere manier is en of we moeten weigeren’, omschrijft de 194-voudige international de situatie in haar boek ‘Je weet er nog niet de helft van’. ‘Daarentegen wil niemand zijn speelkansen op het WK in gevaar brengen. We moeten deze shit gewoon achter de rug hebben, ongeacht hoe fout en vernederend het voelt.’

De toenmalige Zweedse bondsdokter Mats Börjesson verklaarde ondertussen aan de Zweedse nationale omroep SVT dat de tests werden uitgevoerd op vraag van de Fifa. ‘Voor elk tornooi bevestigen we met een vinkje dat onze speelsters vrouwen zijn, zoals we bevestigen dat ze een gezond hart hebben. Maar dat volstond plots niet meer, waarschijnlijk omdat er valsspelers betrapt waren. De organisator stond onder druk, maar wij werden aan ons lot overgelaten om het op te lossen. We begrijpen dat die test als onaangenaam werd ervaren, maar er was niets verkeerds mee bedoeld.’

Het lijkt er dus op dat de Zweedse voetbalbond er zelf voor koos om speelsters hun genitaliën te laten tonen. Vreemd, aangezien het gebruik van een DNA-test met een uitstrijkje van het wangslijmvlies al tientallen jaren wijdverspreid is. Of ook andere ploegen hun speelsters op het WK in 2011 controleerden en op welke manier ze dat deden, is niet bekend.

Nieuwe regelgeving

Twee weken voor het WK van 2011 had de Fifa de huidige regelgevingover geslachtscontrole vastgelegd. Die verplicht deelnemende teams om een verklaring te ondertekenen die garandeert dat de geselecteerde spelers van ‘het gepaste geslacht’ zijn. ‘Het is de verantwoordelijkheid van de nationale voetbalbonden om zich daarvan te verzekeren, door elke vermeende afwijking actief te onderzoeken’, luidt het nog.

Bij een klacht kan de Fifa vragen om met documenten, zoals een medisch dossier of cijfers van hormoonwaarden, het geslacht van een speler of speelster te bewijzen. Als dat nog niet volstaat, kan een fysiek onderzoek volgen. Op het WK van 2011 was er echter geen sprake van een klacht tegen speelsters van het Zweedse elftal.

De wereldvoetbalbond zelf zei in een reactie ‘kennis te hebben genomen’ van de recente uitspraken die door Fischer gedaan werden, maar gaf verder geen commentaar.

