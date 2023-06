Zaak-Uyttersprot: levenslang gevorderd voor Jürgen Demesmaeker

‘Met de beste wil van de wereld kan ik voor Jürgen Demesmaeker geen verzachtende omstandigheden vinden’, zegt aanklager Karine Van Hecke. Demesmaeker kent later vandaag zijn straf voor de moord op Ilse Uyttersprot.

De jury verklaarde Demesmaeker maandagavond al schuldig aan moord op Ilse Uyttersprot, de oud-burgemeester van Aalst. Ze verwierp de argumenten van zijn advocaat dat hij in een opwelling en ‘overheerst door zotte emoties’ de hamer heeft bovengehaald waarmee hij Uyttersprot ombracht.

Vandaag wordt gepleit over de strafmaat, waarbij Demesmaeker levenslang riskeert. Aanklager Karine Van Hecke ziet geen reden tot verzachtende omstandigheden: Demesmaeker was al eerder veroordeeld voor slagen en verwondingen en voor intrafamiliaal geweld. Hij is blijven liegen over de feiten, hij gebruikte zijn werktechniek om te manipuleren en brainwashen, en heeft geen oprechte spijt, vindt ze.

‘Ilse Uyttersprot heeft niets misdaan wat de moord kan rechtvaardigen. Er is geen enkele reden waarom begrip kan opgebracht worden voor deze laffe daad’, besloot Van Hecke. Ze vordert daarom een levenslange opsluiting en nog eens zeven jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. ‘Hij vermoordde een mooie, goedlachse dame die hem nooit iets in de weg heeft gelegd’, sprak de aanklager. ‘Ik moet de maatschappij beschermen, en hier meer specifiek de vrouwen. (...) Hij is levensgevaarlijk.’

De verdediging pleitte voor een straf tussen 20 en 25 jaar. Wanneer hij vrijkomt is hij dan 69 of 74. ‘Dan is zijn seksuele activiteit en agressiviteit niet meer dezelfde’, vindt zijn advocaat. Demesmaeker zelf kreeg het laatste woord maar voegde niets meer toe: ‘Ik heb alles al gezegd.’

De jury heeft zich ondertussen teruggetrokken voor de beraadslaging.

Lees ook