Navo begonnen aan haar grootste luchtoefening ooit

Om te tonen dat de Navo te allen tijde haar grondgebied zal beschermen, organiseert de alliantie zijn grootste luchtoefening ooit. Ook België draagt zijn steentje bij.

10.000 manschappen, 250 vliegtuigen, 12 dagen, 6 luchtmachtbasissen en 25 landen. Met duizelingwekkende cijfers kroont operatie ‘Air Defender 2023’ zich als grootste luchtoefening in de geschiedenis van de Navo. Duitsland dient als uitvalsbasis. België neemt deel met vier F-16’s.

De oefening wordt al sinds 2018 voorbereid, maar de Russische inval in Oekraïne plaatst het hele gebeuren in een compleet nieuwe context. ‘We leven in een meer gevaarlijke wereld’, klinkt het bij Navo-woordvoerster Oana Lungescu. ‘We staan voor de grootste veiligheidscrisis in een generatie. We zijn verenigd en houden onze landen en bevolking veilig.’

Een Turkse F-16 Foto: EPA-EFE

Dat het menens is, bleek meteen in de praktijk: de eerste oefening maandag toonde hoe snel Navo-vliegtuigen vanop Duitse basissen naar een basis in Litouwen kunnen vliegen, een oud-Sovjetland dat een grens deelt met Rusland. Soortgelijke oefeningen volgen nog in Polen, Roemenië en Tsjechië. Bovendien is het de eerste oefening waaraan Finland deelneemt. Onder impuls van de Russische agressie in Oekraïne liet het land zijn neutraliteit varen voor Navo-lidmaatschap.

Sterk, maar niet agressief

‘We willen niet agressief zijn, gewoon tonen dat we sterk staan’, zegt generaal Ingo Gerhartz, hoofd van de Duitse luchtmacht. Het Belgisch ministerie van Defensie onderstreept die boodschap. ‘Het benadrukt de vastberadenheid van de bondgenoten om een geloofwaardige afschrikking en verdedigingscapaciteit te behouden.’ De oefening is gebaseerd op een ‘collectief verdedigingsscenario’ zoals omschreven in het ‘artikel 5’: een aanval tegen één Navo-lidstaat leidt tot een militair antwoord van de hele alliantie.

De komende dagen zullen nog oefeningen worden uitgevoerd boven de Noordzee, de Oostzee en Zuid-Duitsland. Er zal worden getraind op snelle respons-mechanismes en drone- en raketaanvallen op steden en kritieke infrastructuur.

