Geen regisseur verdeelt de harten op onze redactie zo hard als de Amerikaanse regisseur Wes Anderson. Ook zijn nieuwste film kreeg van ons een matige recensie: oogstrelend, maar weinig vernieuwend. Laat dàt nu net zijn sterkte zijn, want het internet bulkt van de parodieën op zijn beeldtaal vol pastel en brille.

Je kunt er echt niet naast kijken op sociale media: wie Instagram of Tiktok opent, komt Wes Anderson tegen: fans delen alledaagse kiekjes die ‘per ongeluk’doen denken aan het werk van de regisseur: een sixties yéyé-liedje, oranje zitjes op de Brusselse metro, een afgerond, okerkleurig lettertype, of wat dacht u van dat ijzingwekkend gestileerde restaurant? Zo Wes Anderson!

Dat er nu volop parodieën gemaakt worden, hoeft niet te verbazen, met een stijl die zo kleurrijk en herkenbaar is. Maar het account Artsy Algorithm gaat nog een stapje verder: wie al fan was van de topserie Succession kan nu zijn hartje ophalen aan The Royal Roys: u raadt het al. Het kille New York lijkt wel Boedapest, Shiv Roy ziet er ineens aaibaar uit met haar katten en Tom lijkt wel weggelopen uit een victoriaans drama. Greg ziet er nog steeds een duts uit, en Logan vloekt alsof het een lieve lust is, dat wel. De té vrolijke muziek in combinatie met de zakelijke tekst die eronder staat, is weggeplukt uit bij The Royal Tenenbaums, die àndere eigenzinnige familie met daddy issues.

Hipster Harry Potter

Succession niet gezien? Geen probleem, ook van kaskrakers als Harry Potter, Star wars en Lord of the rings zijn fijne versies te zien. En toegegeven, visueel is het verbluffend. Harry Potter als hipster in een roze paisley pakje, Hagrid in het mantelpakje van een stijlvolle jaren 70-platenbaas. Maar al die namaak, hoe goedbedoeld en schoon ook, roept vragen op. Copyright-gewijs mag het, want het zijn trailers, die overal beschikbaar zijn. Maar is het kies? De copycats irriteren Stuart Heritage van The Guardian in die mate dat hij oproept om te stoppen met ‘lelijke parodieën’ te maken. Zijn punt? Blijf met uw fikken van Moonrise kingdom af! Je zult Wes Anderson nooit zo goed kunnen parodiëren zoals hij zichzelf parodieert. Poe.

