In Leuven begint vandaag het assisenproces tegen vijf Guatemalteekse oud-ministers en legerleiders die begin jaren 80 drie Belgische missionarissen vermoord zouden hebben. Het is de eerste keer dat hooggeplaatste leden uit Guatemala terechtstaan bij een buitenlandse strafrechtbank.

