In het centrum van de Engelse stad Nottingham zijn dinsdagochtend drie doden aangetroffen. Een 31-jarige man is opgepakt, meldt de politie.

De politie trof eerst twee dode personen aan in Ilkeston Road, net na 4 uur ’s nachts. Daarna werden de hulpdiensten opgeroepen naar Milton Street, waar een busje geprobeerd had om drie mensen omver te rijden. De drie krijgen verzorging in het ziekenhuis. In Magdala Road werd vervolgens nog een derde dode aangetroffen. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.

‘Dit is een gruwelijk en tragisch incident waarbij drie mensen gestorven zijn’, zei politiechef Kate Meynell. ‘We geloven dat de drie incidenten met elkaar gelinkt zijn en we hebben een man opgepakt. Het onderzoek zit nog in een vroege fase en een team van agenten tracht te achterhalen wat er precies gebeurd is.’

De politie pakte een 31-jarige man op. Hij wordt verdacht van moord en zit in politiehechtenis.

Lang was niet duidelijk wat er aan de hand was. Zes straten in de stad werden dinsdagochtend afgesloten door de politie, en ook het tramverkeer werd stilgelegd.