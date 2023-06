In België geboren Nederlander die buurmeisje doodschoot in Frankrijk, aangeklaagd voor moord

De Nederlander die zondagavond een 11-jarig kind doodschoot in het Franse Bretagne, is in verdenking gesteld voor moord en poging tot moord en opgesloten. Dat meldde het parket van Brest. De man blijkt geboren te zijn in Antwerpen.

De schietpartij deed zich zondagavond voor in Plonévez-du-Faou, in het Franse departement Finistère. De zeventiger schoot zijn Britse buurmeisje dood door een haag. Het kind was samen met haar 8-jarige zusje aan het schommelen terwijl de ouders aan de barbecue stonden. Volgens de Britse openbare omroep BBC liggen de ouders van het doodgeschoten kind in het ziekenhuis. De vader zou zwaargewond zijn geraakt. Het jongere zusje zou in shock zijn.

De Nederlander en zijn vrouw werden na de feiten opgepakt. Ze testten allebei positief op alcohol en cannabis. De man had volgens het parket de Nederlandse nationaliteit, maar is geboren in Antwerpen. Hij werd in de streek ook ‘le Belge’ genoemd.

Volgens omwonenden lag de Nederlander al jaren overhoop met het Britse gezin over een stuk grond dat aan hun beide percelen grensde. Het conflict zou drie jaar geleden begonnen zijn toen de vader van het Britse gezin het betwiste terrein vrijmaakte van begroeiing met behulp van een kettingzaag. Dat veroorzaakte geluidsoverlast bij de buren. Bovendien betekenden de werkzaamheden dat het huis van het koppel, tot dan toe verscholen achter de bomen, zichtbaar werd vanaf de openbare weg.