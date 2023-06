Vlaanderen krijgt ietsje meer autonomie voor arbeidsmarktbeleid

De Belgische ministers van Werk zijn overeengekomen om een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid uit te werken. Dat betekent dat de gewesten een stukje meer autonomie krijgen om de werkgelegenheid aan te pakken.

De Vlaamse regering is al enkele jaren vragende partij om meer autonomie te krijgen in het arbeidsmarktbeleid. Toen Hilde Crevits (CD&V) nog Vlaams minister van Werk was, ergerde ze zich aan het getalm van haar federale collega Pierre-Yves Dermagne (PS). Nu partijgenoot Jo Brouns haar heeft opgevolgd, komt er toch schot in de zaak. Op de Interministeriële Conferentie Werk (IWC) kwamen de ministers van Werk overeen om een asymmetrisch beleid te ontwikkelen.

Het belangrijkste element voor Vlaanderen is meer autonomie om de status van werkzoekenden op de arbeidsmarkt in te schatten. Bij actieve beschikbaarheid moeten werkzoekenden zelf acties ondernemen om werk te zoeken. Bij passieve beschikbaarheid moet je ingaan op werkaanbiedingen. En dan is er nog aangepaste beschikbaarheid, voor werklozen ouder dan zestig jaar die niet meer actief op zoek naar werk moeten.

De federale regering geeft de gewesten de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de vereisten bij ‘aangepaste beschikbaarheid’, zoals het aantal opleidingen dat iemand moet krijgen of het aantal sollicitaties dat die persoon moet doen. Daardoor krijgen de gewesten ook meer zeggingskracht over de bijbehorende sancties.

‘De VDAB zal meer autonomie krijgen om de beschikbaarheid van werkzoekenden in te schatten’, zegt minister Brouns. ‘We kloppen al lang op deze nagel vanuit Vlaanderen. Dit is een belangrijke stap in een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid waar elke regio eigen accenten kan leggen.’

Compromis à la belge

Bovendien werd er een nieuwe maatregel ingevoerd: er komen ‘zones zonder langdurige werkloosheid’. Paradoxaal genoeg moeten die komen in gebieden waar er net veel werkzoekenden langdurig werkloos zijn. De bedoeling is om die doelgroep dan op een andere manier te benaderen: niet langer als langdurig werklozen, maar alsof ze pas op de arbeidsmarkt zijn beland. Dat zou hen beter moeten activeren, met een frisse start. Ook hier gaat het om asymmetrisch beleid: de deelstaten zullen zelf kunnen bepalen of ze hiermee aan de slag gaan of niet. Deze maatregel zou niet zozeer in Vlaanderen als wel in Wallonië van toepassing zijn.

Het lijkt erop dat er dus een compromis à la belge werd gevonden: Vlaanderen kreeg het asymmetrische beleid waar het om vroeg en Wallonië zag de kans om een maatregel in te voeren die met name daar effect kan hebben. Voor Vlaanderen is dit slechts een klein deeltje van een waslijst van 29 aanpassingen die Vlaanderen aan de federale wetgeving wou doen voor het arbeidsmarktbeleid. Een ervan was bijvoorbeeld om bedrijven te verplichten om tijdens herstructureringen hun werknemers een aanbod te doen om zich om te scholen.

