Ook VDK Bank verhoogt spaarrente

De nieuwe tarieven gelden vanaf 15 juli, en niet alleen voor nieuwe spaarders, maar ook voor bestaande.

De jongerenrekening YouCount van VDK biedt de hoogste rente. Vanaf midden volgende maand, voor een spaarsom van minder dan 10.000 euro, stijgt de spaarrente er tot 2 procent (1 procent basisrente en 1 procent getrouwheidspremie). Hogere bedragen (25.000 euro of meer) hebben dan weer een lager rentetarief (0,75 procent), maar dat is nog altijd iets meer dan vandaag (+0,25 procentpunt).

De spaarplus-rekening van VDK biedt vanaf 15 juli maximaal (bij een bedrag lager dan 10.000 euro) 1,10 procent spaarrente. De e-spaarrekening biedt tot 50.000 euro een rente van 1 procent, terwijl de rentespaarrekening maximaal 0,95 procent rente biedt.

VDK Bank zegt ook dat de rente op haar termijnrekening met een looptijd van één jaar al is verhoogd van 2,15 naar 2,30 procent. Wie geld voor drie jaar parkeert, geniet op de termijnrekening van een rente van 2,75 procent.

De afgelopen weken voerde de politiek de druk op de Belgische banken op om een hogere vergoeding te bieden op het spaarboekje. Belfius was de eerste grootbank die vorige week aankondigde de spaarrente vanaf 1 juli te verhogen. Ook Keytrade bank, Deutsche Bank en nu VDK schieten in actie. Enkele online banken zoals Santander, Medirect en NIBC boden al 2 procent of meer, soms onderworpen aan voorwaarden.

