Mbappé wil contract bij PSG niet verlengen

Kylian Mbappé heeft zijn club Paris Saint-Germain maandag in een formele brief geïnformeerd dat hij zijn huidige contract, dat loopt tot medio 2024, niet wenst te verlengen. Dat bericht de Franse sportkrant L’Equipe.

De beslissing van Mbappé om zijn contract niet te verlengen, zou ingeslagen zijn als een bom bij de Parijse topclub. Eerder meldden verschillende media dat de Franse kampioen hoopvol was het contract van Mbappé te verlengen.

PSG wil tot elke prijs voorkomen dat Mbappé in de zomer van 2024 gratis de deur uitloopt en dus zou hij komende zomermercato al een transfer kunnen maken.

De 24-jarige topaanvaller maakte in de zomer van 2018 de overstap van Monaco voor een bedrag van 180 miljoen euro, het hoogste ooit voor een tiener. Een seizoen eerder speelde hij al op huurbasis in Parijs. Hij wordt al enkele jaren veelvuldig gelinkt aan Real Madrid, maar koos in mei vorig jaar toch voor een verlengd verblijf van twee seizoenen in de Franse hoofdstad.

De beslissing van Mbappé komt enkele dagen nadat Lionel Messi aangaf zijn carrière verder te zetten in de MLS bij Inter Miami. Ook Sergio Ramos verlaat de club. Coach Christophe Galtier lijkt dan weer te moeten vertrekken van de clubleiding.

In zes seizoenen bij PSG zit Mbappé aan 212 goals in 260 wedstrijden. Hij bereidt zich op dit moment met de Franse nationale ploeg voor op de EK-kwalificatieduels in Gibraltar (vrijdag) en tegen Griekenland (maandag).

