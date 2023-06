Doodsoorzaak Tori Bowie bekend: voormalig olympisch kampioene tijdens bevalling overleden

De Amerikaanse atlete Tori Bowie is overleden als gevolg van complicaties bij haar bevalling. Dat blijkt volgens USA Today Sport uit de autopsie.

Amper 32 jaar was gewezen wereld- en Olympisch kampioene Tori Bowie toen ze in mei dood aangetroffen werd in haar woning in Winter Garden, een buitenwijk van het Amerikaanse Orlando.

Bij haar dood zou Bowie acht maanden zwanger geweest zijn. Volgens de autopsie overleed haar baby, Ariana, tijdens de bevalling. Even later overleed ook Bowie zelf. Er waren meerdere mogelijke doodsoorzaken, waaronder ademnood en eclampsie. Dat laatste is een zeldzame complicatie en kan beroertes en epileptische aanvallen veroorzaken.

Het is onduidelijk of haar familie en vrienden wisten dat ze een kind verwachtte.

Bowie was een enorm atletiektalent. Ze won goud op de Olympische Spelen van 2016 in Rio als deel van het 4x100 meter-team van de VS. Op diezelfde Spelen won ze op de 100 en 200 meter zilver en brons. Een jaar later won ze op het WK in Londen in dezelfde discipline en in de 100 meter solo goud.

Bowie groeide op in Mississippi. Als kind speelde ze basketbal, maar uiteindelijk bleek atletiek toch meer haar ding.