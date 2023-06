Mensen met niet-EU-afkomst meer aan de slag, maar kloof met Belgen blijft groot

De arbeidsmarktpositie in België is over het algemeen veel beter voor personen met een EU-achtergrond, zo blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Uit de studie, die de situatie meet over een periode van twintig jaar (2003-2022), blijkt dat de werkgelegenheidsgraad van alle herkomstcategorieën (België, ander EU-land, Turkije, Maghreb, Sub-Sahara-Afrika of andere) er de voorbije jaren op vooruit is gegaan. Wel zijn er nog grote verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Zo steeg de werkgelegenheidsgraad bij de Belgen tussen 20 en 64 jaar van 67,3 procent in 2003 tot 75,8 procent in 2022. Landgenoten met een andere EU-achtergrond doen het nagenoeg even goed of zelfs beter. Zo bedraagt de werkgelegenheidsgraad van de ‘oude’ EU-herkomstlanden zoals Italië of Frankrijk nu 70,9 procent. Voor inwoners met een herkomst uit de laatst toegetreden EU-landen als Polen of Bulgarije is de werkgelegenheidsgraad zelfs gestegen tot 76,4 procent.

Kloof met Belgen

Bij mensen met een niet-EU-herkomst is de werkgelegenheidsgraad de voorbije twintig jaar ook sterk gestegen, aldus Statbel, maar toch blijft de kloof met de Belgen vrij groot. De verschillen variëren van een werkgelegenheidsgraad van 58,2 procent voor landgenoten met een Turkse afkomst, tot 54,3 procent voor inwoners uit Sub-Sahara-Afrika en slechts 51,3 procent voor mensen met herkomst in Noord-Afrika.

Tegelijk blijft ook de werkloosheidsgraad in die categorieën van niet-EU-herkomstlanden hoog, hoewel hij de voorbije twintig jaar wel verbeterde. Terwijl de werkloosheidsgraad bij de Belgen is gedaald van 6,2 procent in 2003 tot 3,8 procent vorig jaar, bedraagt die voor inwoners met een Turkse achtergrond nog altijd 10 procent, 16,4 procent voor mensen uit Noord-Afrika en 18,6 procent voor mensen met herkomst uit Sub-Saharaans Afrika. Bij personen met een EU-achtergrond schommelt de werkloosheidsgraad rond de 5 à 6,4 procent.

M/v

Achter deze cijfers schuilen ook grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Een vrij algemeen fenomeen bij elke herkomstcategorie is de toegenomen deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt, in combinatie met de sterk gedaalde werkloosheidsgraad die ervoor gezorgd heeft dat de vrouwelijke werkgelegenheidsgraad veel sterker gestegen is dan de mannelijke. Toch is bij vrouwen tussen 15 en 64 jaar uit Noord-Afrika of Turkije nog altijd minder dan 40 procent aan het werk. Bij vrouwen met herkomst uit Sub-Saharaans Afrika is de situatie iets beter met 52 procent die aan het werk is.

Statbel keek daarnaast ook naar het arbeidsstatuut, en de verdeling ervan over de verschillende bevolkingscategorieën. Zo blijken personen met een niet-Europese herkomst veel vaker een job als arbeider te hebben en zijn ze sterk ondervertegenwoordigd bij overheidsjobs. Personen uit de zogenaamde ‘nieuwe’ EU-landen zijn veel vaker actief in de bouwsector, terwijl personen van Sub-Sahara-Afrika sterk oververtegenwoordigd zijn in de sector van de menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Onzekerheid

Voor de studie bracht het Belgische statistiekbureau ook voor de eerste keer de nationaliteit van de ouders in rekening om de herkomst te definiëren. Statbel wijst erop dat de data afkomstig zijn van een steekproef die geëxtrapoleerd werd. De onzekerheidsmarge is dus iets groter.

Daarnaast spelen ook nog achtergrondvariabelen zoals scholingsgraad of gezinssituatie een rol bij iemands positie op de arbeidsmarkt, die niet in deze statistieken werden opgenomen.

