Trump aangekomen in Miami, autoriteiten vrezen voor ongeregeldheden

Voormalig president Donald Trump is maandagavond (lokale tijd) aangekomen in Miami, waar hij dinsdag voor de rechter moet verschijnen. Autoriteiten vrezen voor ongeregeldheden.

Er zijn veel protestacties aangekondigd en Trump heeft zijn aanhangers opgeroepen om hun onvrede te uiten.

Trump omschrijft zijn vervolging zelf als een politiek gemotiveerde heksenjacht door zijn politieke tegenstanders die moet voorkomen dat hij weer president kan worden. ‘Ik hoop dat het hele land kijkt wat radicaal links met Amerika doet’, schreef hij op sociale medium Truth Social voordat hij in New Jersey in het vliegtuig stapte.

De ex-president, die opnieuw in de race gestapt is naar het Witte Huis, wordt dinsdag om 15 uur plaatselijke tijd (21.00 uur in België) verwacht bij de rechtbank. De autoriteiten houden scherp in de gaten wat voor protestacties worden gepland, schrijft The Washington Post. Zo zou een lokale tak van de extreemrechtse Proud Boys dinsdag willen demonstreren bij de rechtbank. Leiders van die groep zijn eerder al veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool na de door Trump verloren presidentsverkiezingen.

Miami heeft politiemensen alvast verboden om dinsdag vrij te nemen. Agenten die normaal gezien in burger werken, moeten volgens de krant dit keer een uniform dragen. Dan kunnen ze in noodsituaties sneller uitrukken. Ook worden sociale media gemonitord om te kijken wat aanhangers van de oud-president plannen. Trump wil zelf enkele uren na zijn voorgeleiding gaan speechen bij zijn golfclub in New Jersey.

Trump nam tientallen dozen met dossiers, waaronder ook geheime dossiers met gevoelige informatie, mee naar Florida toen hij uit Washington vertrok. Uit de akte van beschuldiging die vrijdag openbaar werd gemaakt blijkt dat hij onder meer wordt aangeklaagd voor ‘het achterhouden van informatie over de nationale veiligheid’ en ‘belemmering van de rechtsgang’. Hij heeft volgens het document de nationale veiligheid van VS in gevaar gebracht door nucleaire geheimen mee te nemen. In totaal wordt hij op 37 punten aangeklaagd.

Het proces kan maanden duren en volgens The Washington Post is het onwaarschijnlijk dat het zal plaatsvinden voor de presidentsverkiezingen van 2024.

