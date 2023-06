Apothekers maken Antabuse na voor alcoholici - Waarom treedt Poetin niet op bij ruzies bij de militairen?

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Apothekers schieten alcoholici te hulp en maken Antabuse na

Nadat de farmaproducent Sanofi had bekendgemaakt dat het geen Antabuse meer zou produceren, hebben artsen en apothekers in ons land het heft in handen genomen. Sinds begin mei is het geneesmiddel voor alcoholverslaafden opnieuw beschikbaar. Lees meer

2. Wil of kan Poetin niet optreden om de ruzies bij de militairen te beslechten?

Jevgeni Prigozjin, de baas van de Wagner-huur­lingengroep, wil geen contract met het Russische leger sluiten. Tegen 1 juli moetenalle privémilities onder een centraal commando komen. Lees meer