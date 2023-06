De basketballers van Denver Nuggets hebben hun eerste titel ooit in de NBA gewonnen, de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld.

De club uit de Amerikaanse staat Colorado versloeg Miami Heat met 94-89 en boekte daarmee de noodzakelijke vierde zege in de vijfde wedstrijd van de finalereeks.Voor de Nuggets is de eerste titel na 47 seizoenen in de NBA dus een feit. Miami werd al drie keer kampioen: in 2006, 2012 en 2013.