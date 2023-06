Neem deze hoeken eens vast, zei mijn vader. Ik wist eerst niet waarom, even leek het alsof hij een goocheltruc wilde tonen, zoals hij vroeger weleens deed. Maar nee, hij wilde een schoon en droog dekbedovertrek met me opvouwen. Dat hadden we nooit eerder gedaan, daarom wist ik eerst niet wat hij bedoelde. Tja, wat had hij kunnen bedoelen met die hoeken? Nog los van de lakens bedacht ik hoe moeilijk het is om te weten wat mensen precies willen. ­Vaders en moeders zijn daar niet veel anders in.