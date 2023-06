2-jarig jongetje overleden na val uit raam

Een jongen (2) uit Merksem die maandagnamiddag uit het raam viel, is overleden. Dat bevestigt de Antwerpse politie maandagavond.

‘De politie en het parket gaan op basis van onder meer de vaststellingen van het gerechtelijk lab uit van een tragisch ongeval’, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Het drama gebeurde maandag omstreeks 17 uur in de Zilvermeeuwstraat in Merksem. Het kindje viel uit een raam op de tweede verdieping. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Het vliegenraam op de tweede verdieping was wel gescheurd.

De familie wordt opgevangen door de dienst slachtofferzorg.