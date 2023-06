Bazart komt naar het Sportpaleis en neemt mee: Merol, Noordkaap en Pommelien Thijs

Eerder kondigde Bazart aan dat het in december met ‘friends’ naar het Sportpaleis komt. Hun namen zijn nu bekend.

Bazart heeft de namen bekendgemaakt van de acts waarmee de groep op 23 december in het Sportpaleis staat. In 2017 en 2018 vulde de groep de Antwerpse zaal al op zijn eentje, nu keert Bazart terug met een schare ‘friends’. Het gaat enkel om Nederlandstalige groepen: Noordkaap, van wie Bazart het nummer ‘Van god los’ coverde, de zangeressen Merol en Pommelien Thijs, en de Nederlandse debutant Guusje. Die is getekend bij Bazarts label Echo Records en nam met hen de single ‘Blijf nog even hier’ op.