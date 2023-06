Seoul kleurt lila voor BTS

Op 13 juni is het precies tien jaar geleden dat K-popband BTS voor het eerst te zien was. Dat wordt gevierd in Zuid-Korea, want de popgroep is in die tien jaar uitgegroeid tot een van de voornaamste exportproducten van het land, met hits in Aziatische, Europese en Amerikaanse hitlijsten. Daarom zijn de toeristische trekpleisters van Seoel, zoals de Namsan-toren, het Dongdaemun Design Plaza en de gebouwen op de Sebitseom-eilandjes, ’s nachts verlicht in lila, de kleur van het Army, zoals de fans van BTS zich noemen.