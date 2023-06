Nadat de farmaproducent Sanofi had bekendgemaakt dat het geen Antabuse meer zou produceren, hebben artsen en apothekers in ons land het heft in handen genomen. Sinds begin mei is het geneesmiddel voor alcoholverslaafden opnieuw beschikbaar.

‘Nieuw! De grondstof disulfiram is opnieuw vergund en beschikbaar in België. Daardoor kunnen we als apotheker Antabuse namaken. Een geneesmiddel bij alcohol­verslaving dat recent uit de handel werd genomen ...