Klimaatklevers moeten bijna 30.000 euro betalen na actie in Vaticaanstad

Twee klimaatactivisten die zich in de Vaticaanse musea aan een marmeren beeldhouwwerk hadden vastgelijmd, zijn veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen en verschillende geldboetes. Ze moeten ook een schadevergoeding van ruim 28.000 euro betalen.

Dat berichtte het Italiaanse persbureau Ansa. De 26-jarige vrouw en de 61-jarige man, leden van de beweging Ultima Generazione (‘Laatste Generatie’), lijmden zich in augustus vast aan de sokkel van de meer dan 2.000 jaar oude Laocoön-groep. Zo wilden ze aandacht vragen voor de klimaatcrisis.

Een rechtbank in Vaticaanstad veroordeelde hen maandag tot voorwaardelijke celstraffen van negen maanden. Ze kregen ook boetes opgelegd van ieder 1.500 voor de actie en 120 euro voor het negeren van bevelen van de autoriteiten. De rechtbank veroordeelde hen ook tot het betalen van een som van in totaal van 28.148 euro voor de schade die ze aanrichtten. Alles opgeteld net geen 30.000 euro per persoon dus.

Een derde activiste, die het voorval filmde, moet eveneens een boete van 120 euro betalen voor het negeren van bevelen.

