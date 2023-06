Egbert Lachaert na rampzalige peiling: ‘We zijn niet gebonden aan de coalitie’

Partijvoorzitter Egbert Lachaert reageert in Terzake voor het eerst op het desastreuze resultaat van Open VLD in de recentste peiling. ‘Ik ben maar een radertje in het geheel.’

‘Als de situatie moeilijk is, moeten we niet in paniek slaan.’ Egbert Lachaert, voorzitter van Open VLD, reageerde in Terzake voor het eerst op het belabberde resultaat van zijn partij in de peiling van DPG, RTL en Le Soir. Daarbij erkende hij dat niet zozeer die peiling, als wel de dalende tendens over de peiling heen zorgwekkend is voor zijn partij. Open VLD zou amper nog 8,3 procent halen, nog een stuk lager dan het resultaat in De Stemming een maand eerder.

Het voorbije weekend riep Lachaert een partijbureau samen, zij het online. Zo wou hij vermijden dat kopstukken de interne discussie in de media zouden voeren. Uit dat partijbureau werd geconcludeerd dat Lachaert een plan moet opstellen ‘om tegen het nieuwe werkjaar een aantal zaken bij te sturen’. Nog voor de zomer al zou dat plan er moeten zijn. ‘Ik ga de komende twee à drie weken met mensen praten.’

Koopkracht

Een analyse die regelmatig opduikt, is dat Open VLD kapotgeregeerd zou zijn. Lachaert distantieerde zich dan ook van de huidige Vivaldi-regering, maar Open VLD blijft haar wagentje wel hangen aan de figuur van premier Alexander De Croo. ‘Wij zijn niet gebonden aan een bepaalde coalitievorm’, aldus Lachaert. ‘Wij gaan als liberalen naar de kiezer, met een liberaal programma, samen met een eerste minister die fantastische zaken gedaan heeft en waar je vertrouwen in kan hebben. Dat hangt niet vast aan een coalitievorm. De vraag die je kan stellen, is: welke rol moet de premier spelen, welke rol moet de partij spelen, welke rol de parlementsleden? Die discussies gaan we intern voeren.’

Lachaert was in Kortenberg in het kader van zijn tournee Vragenvuur en erkende dat zijn partij in zwaar weer zit. ‘De tendens is niet goed. Je moet ernstig onderzoeken wat de reden daarvoor is. Op zich doen we in de regering die geleid wordt door Alexander veel goede zaken. Uit internationale rapporten blijkt dat de koopkracht goed beschermd is in ons land. We hebben corona eigenlijk goed doorgemaakt. Maar om een of andere reden wordt dat toch niet geapprecieerd door de kiezer. Dat moeten we nu analyseren.’

Op de vraag of Lachaert tot aan de verkiezingen voorzitter blijft, antwoordde hij ontwijkend. ‘Mijn mandaat loopt tot volgend jaar, ik ga dat uitoefenen zolang ik kan. Ik ben maar een radertje in het geheel. Ik lig niet wakker van mezelf, maar van de toekomst van het liberalisme in Vlaanderen, en daar zal ik me tot het uiterste voor smijten.’

