Betonboer, mediatycoon en voetbalbons: het zakenimperium van Silvio Berlusconi strekt zich breed uit in de Italiaanse en Europese economie. Wie de touwtjes nu in handen krijgt, is nog onduidelijk.

Reeds als twintiger, lang voor hij in de politiek stapte, begon Silvio Berlusconi zijn fortuin op te bouwen. Eerst in de bouwsector en vanaf begin jaren 70 in de media, toen hij het kabeltelevisiebedrijf ...