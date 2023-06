Was Jürgen D. ‘overheerst door zotte emoties’?

In het proces rond de dood van Ilse Uyttersprot waren de advocaten maandag aan zet. De inzet van de pleidooien: handelde Jürgen D. met voorbedachten rade of in een opwelling?

‘Wees eens een man, neem uw verantwoordelijkheid. Waarom hebt u dit gedaan?’ Procureur-generaal Karine Van Hecke richtte zich tijdens haar pleidooi maandagnamiddag tot beklaagde Jürgen D. Het antwoord zou uitblijven, ook toen hij het laatste woord kreeg. D. hield het erop dat het hem ‘oprecht spijt. Elke dag wens ik dat ik het verleden kan uitwissen.’

De laatste dag van het proces rond de dood van Ilse Uyttersprot stond in het teken van de pleidooien. Niemand twijfelt eraan dat Jürgen D. zijn vriendin Uyttersprot heeft gedood. Maar gebeurde dat met of zonder voorbedachten rade? In de strafmaat maakt dat een wezenlijk verschil. Bij moord met voorbedachten rade kan de dader levenslang krijgen, voor doodslag (zonder voorbedachten rade) beperkt de straf zich eerder tot zo’n dertig jaar gevangenisstraf.

Bewuste vergetelheden

Procureur-generaal Karine Van Hecke gaf aan dat voorbedachtheid vereist dat er een tijdsverloop moet zijn geweest om een beslissing te nemen, dat er op een overwogen en geplande wijze gehandeld moet zijn en dat in een stabiele gemoedstoestand. ‘Het tijdsverloop hoeft niet lang te zijn, het moet geen vooraf volledig afgewerkt plan zijn’, zei Van Hecke. ‘Er moet niet lang over nagedacht zijn, de pro’s en contra’s moeten niet afgewogen zijn. Het kan dagen, uren of minuten duren, maar enkele seconden zijn ook goed.’

Volgens het openbaar ministerie heeft Jürgen D. verschillende intentionele dingen gedaan om Uyttersprot te doden. ‘Gedurende het hele traject voor de moord had hij tijd om zich te bedenken. Toen hij in bed lag, naar de koffer liep, de hamer nam en terugging naar de kamer. Op elk van die momenten had hij kunnen beslissen om te stoppen, en hij heeft dat niet gedaan. Dat is voorbedachtheid.’

Om haar argument te ondersteunen verwees de procureur naar de verklaringen van Jürgen D. ‘Bewuste vergetelheden om verwarring te veroorzaken’, aldus Van Hecke, waar toch nog iets uit te leren valt. Volgens D. had hij juist een hamer genomen, omdat hij gelezen had over een andere zaak met een hamer. Een waarbij een oudere vrouw zich van een hamer had bediend om haar man die haar psychisch mishandelde te doden. Zij was vrijgesproken. Hij vereenzelvigde zich met die vrouw. Ook hij zou zo te lijden hebben gehad van de vele opmerkingen achter gesloten deuren van Uyttersprot.

Een simpele zucht

Dat toont volgens het openbaar ministerie niet alleen aan dat Jürgen D. de schuld in de schoenen van zijn slachtoffer wilde schuiven, maar ook dat hij had nagedacht over welk moordwapen hij zou gebruiken. ‘Had hij een voorwerp genomen uit zijn onmiddellijke omgeving, of had hij haar gewurgd, dan had ik kunnen geloven dat het in een opwelling is gebeurd’, zei Van Hecke. ‘Maar dat was niet het geval.’

Doorheen het proces heeft Johan Platteau, de advocaat van Jürgen D., geprobeerd om zand in de motor van de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie te strooien. De ene keer met verdachtmakingen tegenover een van de speurders die later niet bleken te kloppen, de andere keer door de ouders van D. met de vinger te wijzen. Het lijkt in de rechtszaal niet veel indruk te hebben gemaakt.

Tijdens zijn pleidooien gooide Platteau het over een andere boeg. ‘Er is van voorbedachtheid geen sprake’, klonk het. Ook hij baseert zich daarvoor op de verklaringen van Jürgen D. Sinds de feiten verwijst die telkens opnieuw naar een zucht van Uyttersprot die ochtend in bed. Haar gsm was afgegaan, en volgens hem had ze op de snoozeknop geduwd. Toen kwam die fatale zucht. ‘Een simpele zucht, het kleinste vonkske dat zijn buskruit aan emoties tot explosie heeft gebracht.’

De stempel van zot

Platteau is niet overtuigd van de korte tijdspanne waar het openbaar ministerie op hamert. ‘Als hij echt met voorbedachten rade had willen moorden, waarom heeft hij de hamer dan niet op voorhand ­onder het bed verstopt?’ En voor wie wel wil geloven dat er op korte termijn sprake kan zijn van voorbedachtheid, had Platteau nog een alternatieve redenering. Volgens hem is het onmogelijk dat D. in een stabiele gemoedstoestand was, want ‘anders doodt hij toch niet zijn enige reddingsboei?’

De advocaat van D. blijft ervan overtuigd dat Ilse Uyttersprot niet van plan was om zijn cliënt te verlaten. Daarvoor verwijst hij naar de tegenstrijdige verklaringen van haar vriendinnen. En aangezien ze hem niet zou verlaten, waarom doodde hij dan iemand die hij graag zag? ‘Omdat hij overheerst was door zotte emoties.’

Dat de gerechtspsychiaters verklaarden dat er ‘weinig aanwijzingen voor ernstige depressieve klachten’ zijn, veegde Platteau van tafel. Jürgen D. was wel degelijk depressief en had het heel moeilijk. Zijn weigerachtigheid om geholpen te worden wreekt zich volgens Platteau nu in de rechtbank: ‘Hij wou niet de stempel van zot krijgen en heeft daardoor de stempel van moordenaar gekregen.’

De jury is momenteel samen in beraad. Een uitspraak over de schuldvraag wordt later vanavond verwacht.

