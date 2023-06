De EU haalt een omstreden handelsverdrag met Zuid-Amerika uit de diepvries. Dat verdrag geeft ook een Europees fiat aan de destructieve ‘business as usual’ in het Amazonewoud.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is gearriveerd in Brazilië in de hoop om een van de langst lopende saga’s in de Europese handelsgeschiedenis te beëindigen: het Mercosur-verdrag. Die deal tussen ...