Vooral de horeca en de kleinhandel rekenen steeds meer op flexi-jobbers. Maar de uitbreiding van het systeem naar de zorgsector heeft nauwelijks impact.

Flexwerk is in vergelijking met een jaar geleden met 48 procent toegenomen in ons land. In de toegelaten sectoren werkt nu 7,6 procent van alle werknemers als flexi, tegenover 5,2 procent een jaar geleden ...