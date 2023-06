Denktank meldt meer kernwapens en minder bereidheid tot samenwerking

China, Rusland, India, Pakistan en Noord-Korea tellen meer kernwapens dan vorig jaar. Maar nog veel belangrijk dan het pure cijferwerk, is de sfeer en mogelijkheid om met elkaar aan tafel te zitten.

Er liggen wereldwijd 12.512 kernbommen opgeslagen, waarvan er 9.576 klaar zijn voor gebruik. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). In januari 2023 stonden er concreet 86 extra kernbommen klaar in vergelijking met dezelfde maand in 2022.

Van de 86 nieuwe kernwapens zijn er 60 Chinees. Met een nieuw totaal van 410 in 2023, versterkt China zijn positie als de derde grootste kernmacht ter wereld. ‘Een significante verhoging’, zegt Hans M. Kristensen van Sipri. ‘Het wordt steeds moeilijker om het Chinees kernprogramma te zien binnen de missie nationale veiligheid.’ China is erg karig met informatie over kernwapens. De denktank baseerde zich daarom op openbare data in combinatie met cijfers van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Rusland (4.489 in stock waarvan 1.674 inzetbaar, 1.400 te ontmantelen bommen) en de Verenigde Staten (3.708 in stock waavan 1.770 inzetbaar, 1.536 te ontmantelen bommen) blijven wel de ‘kroon’ spannen onder de negen kernmachten. Samen bezitten ze net geen 90 procent van het wereldwijde nucleaire arsenaal. Hun aantal kernwapens bleef stabiel, schrijft de denktank. Rusland zou twaalf extra kernkoppen hebben tegenover het jaar ervoor.

Verder hebben Pakistan en India nieuwe kernwapens vervaardigd. Met vijf nieuwe komt Pakistan op 170, India heeft vier nieuwe wapens en kent nu een totaal van 164. Hun opbod dient vooral om elkaar af te schrikken. ‘Maar India verlegt zijn focus steeds meer naar langeafstandswapens’, analyseert Sipri. ‘Daarmee zou het China kunnen treffen.’

De laatste stijger is Noord-Korea. Het land zou vijf extra kernkoppen hebben tegenover het jaar voordien. ‘Nucleaire afschrikking is een centraal element van de nationale veiligheidsstrategie’, schrijft het. Sipri vermoedt dat het land nu 30 kernkoppen heeft liggen. Het beschikt wel over een 50 tot 70-tal raketten die met kernkoppen kunnen worden uitgerust.

Israël zou zijn kernwapenarsenaal aan het vernieuwen zijn. Het zou gaan om vervanging, waardoor het totaal op 90 zou blijven. Israël ontkent zijn status als kernmacht.

In het geval van het Verenigd Koninkrijk twijfelt de Zweedse denktank. Het gaat om een cijfer rond de 225. Al trok de Britse regering het plafond van het aantal toegestane kernkoppen op tot 260 in plaats van 225. Na die beslissing in 2021 stopte het Verenigd Koninkrijk met cijfers te geven over zijn aantal kernwapens. Frankrijk, de enige kernmacht in de Europese Unie, zou 290 kernwapens onder zijn vlag houden. Een stabiel aantal.

Ten slotte riskeert de wereld binnenkort een tiende kernmacht te tellen: Iran. ‘Iraanse militaire steun aan Rusland in Oekraïne heeft het debat over zijn kernwapenprogramma helemaal doen ondersneeuwen.’ Het akkoord uit 2015, waarin werd afgesproken dat het land geen kernwapens mag ontwikkelen, blijft zo dode letter.

Sfeer van wantrouwen

Het pure cijferwerk biedt echter onvoldoende inzicht in hoe gevaarlijk de situatie is. ‘We drijven af richting een van de meest gevaarlijke periodes in de menselijke geschiedenis’, zegt Dan Smith, directeur van de denktank. Veel meer dan wie hoeveel wapens heeft, is het ‘belangrijk om wereldleiders te laten samenwerken om geopolitieke spanningen in te dammen en wapenwedlopen halt toe te roepen’.

Maar dat is minder en minder de toon. De oorlog in Oekraïne heeft daar een groot aandeel in. De retoriek verhardt. Grootmachten voelen steeds minder voor internationale samenwerking en transparantie. Rusland schortte zijn medewerking aan het New-Start-verdrag op en hintte het afgelopen jaar zelfs verschillende keren op de inzet van een atoombom. De Amerikanen weigeren dan weer bilaterale dialoog met Rusland sinds de invasie in Oekraïne.

Andere landen omarmen kernwapens als deel van hun nationale veiligheidsstrategie. ‘Die manier van denken verhoogt de kans op het gebruik aanzienlijk’, klinkt het bij Sipri. ‘Samen met de miljardeninvesteringen in het kernarsenaal toont het hoe steeds meer wordt afgegleden van afspraken over non-proliferatie.’

Lees ook