Het conflict tussen de Amerikaanse talkshowhost Tucker Carlson en zijn voormalige werkgever Fox escaleert. De zender beroept zich op een clausule uit het contract om de verspreiding van Carlsons nieuwe talkshow op Twitter te verbieden.

Dat meldt de New York Times. Carlson, een van de bekendste gezichten van Fox, werd eerder dit jaar door de zender aan de deur gezet. Maar in het contract dat Fox en Carlson hadden, zou een clausule staan dat Carlson tot begin 2025 nergens anders een programma mag presenteren. Dat hij nu op Twitter een kleinschaligere versie van Tucker Carlson tonight heeft opgezet, zou daarmee in strijd zijn. De uitzending via Twitter moet dan ook worden stopgezet, aldus Fox.

Aan de New York Times zegt Harmeet Dhillon, een advocaat van Carlson, dat het dreigement van Fox ‘niet in het belang van de kijkers van de zender’ is. Volgens Dhillon maakt Fox met een verbod ‘de slechtste beslissing uit de geschiedenis van het tv-nieuws’ alleen maar erger. ‘Fox eist dat Carlson zwijgt tot na de verkiezingen van 2024. Hij zal door niemand het zwijgen worden opgelegd’. Fox zelf onthoudt zich van commentaar.

De precieze redenen voor het plotse ontslag van Tucker Carlson bij Fox News zijn niet openbaar gemaakt, maar waarschijnlijk heeft het ontslag te maken met racistische en seksistische commentaren die hij intern bij Fox maakte. Die commentaren kwamen aan het licht tijdens de rechtszaak van computerbedrijf Dominion, dat 718 miljoen euro schadevergoeding kreeg van Fox na valse beschuldigingen van verkiezingsfraude. Uit die berichten bleek ook dat Carlson uithaalde naar de top van Fox, met berichten als ‘die fuckers aan onze top zijn onze geloofwaardigheid bij onze kijkers aan het verknallen’.

Lees ook