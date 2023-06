Vertoning ‘Close’ in Bulgarije afgelast na anti-lgbtqi-protest

In Sofia is een vertoning van Close afgelast nadat anti-lgbti-demonstranten de bioscoop waren binnengedrongen.

‘Ik droom ervan dat we in Bulgarije naar een queerfilm kunnen gaan kijken zonder dat daar politiebescherming voor nodig is.’ Zo leest het bijschrift bij een foto die regisseur Lukas Dhont zondagvia sociale media toegestuurd kreeg. De foto toont drie politiewagens voor een bioscoop in Sofia.

Foto: rr

Zaterdagavond had daar een dertigtal nationalistische demonstranten verzameld. Vlak voor de vertoning van Dhonts recentste film Close drongen ze het gebouw binnen met anti-lgbti-pamfletten. Journalist Svetoslav Todorov was ter plaatse. ‘Ze blokkeerden de toegang tot de bioscoop en maakten close-up-foto’s en -video’s van bezoekers die een ticket wilden kopen’, zegt hij aan De Standaard. ‘Intussen schreeuwden ze dat ze “geen gay pride in hun stad willen” en noemden ze de bezoekers “pedofielen”.’ Om de veiligheid van de bezoekers te garanderen, besliste de organisatie om de vertoning te annuleren.

‘Niet louter queerfilm’

Lukas Dhont begrijpt de beslissing, maar ‘het doet me veel pijn dat Bulgaren bang moeten zijn om naar de cinema te gaan. Je wil geen censuur toelaten, dat is de essentie van kunst. De film gaat ook over de confrontatie tussen een safe space en het gebrek daaraan. Laat dit een reminder zijn dat de kwetsbaren een blijvend draagvlak nodig hebben.’

Closewerd vertoond op een filmfestival dat deel is van de Bulgaarse Prideweek. Maar Dhont benadrukt dat hij niet louter een queerfilm heeft willen maken. ‘Ik denk dat de actiegroep de film zelfs niet gezien heeft. Ze baseren zich op de trailer waarin twee jongens met elkaar omgaan op een manier die we niet vaak zien. Blijkbaar schuilt in hun tederheid een suggestie van seksualiteit.’



Een dag na het incident werd voor de vertoning politiebescherming ingeschakeld. Die verliep, net als eerdere vertoningen, zonder incidenten. Bulgaarse media spreken van een actie van de Pro-Russische partij Vazrazhdane (heropleving, red.). Todorov: ‘Die partij promoot traditionalistische waarden en heeft de voorbije jaren aan populariteit gewonnen. Ons land verkeert voortdurend in verkiezingsmodus. Evenementen waarin mensenrechten centraal staan, worden makkelijk doelwit van zulke acties.’

Dhont is ervan overtuigd dat dit protest niet representatief is voor de samenleving. ‘Voor elke verworven vrijheid zijn er radicale tegenreacties. Ik geloof dat de meeste mensen deugen, maar luidste roepers zijn helaas het zichtbaarst.’

