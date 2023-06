Buschauffeur in elkaar geslagen in Tienen: collega’s leggen het werk neer

In het Vlaams-Brabantse Tienen is maandagmiddag een buschauffeur van De Lijn in elkaar geslagen. Dat bevestigt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij. Vanwege het incident is in de regio een spontane staking uitgebroken.

Het incident deed zich maandagmiddag omstreeks 12.50 uur voor, op een bus van lijn 563, klinkt het bij De Lijn. ‘Twee jongeren stapten op aan het atheneum in Tienen maar er bleek een probleem met hun Mobib-kaart’, zegt woordvoerder Karen Van Der Sype. ‘Toen de chauffeur de jongens daarop attent maakte, werden die meteen agressief. Ze sloegen de chauffeur meermaals in het aangezicht en gingen vervolgens op de loop.’

De chauffeur, een vijftiger die voor een onderaannemer werkte, werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie opende een onderzoek naar de daders.

‘Het hele incident is gefilmd door de camera’s in de bus en die beelden zijn overgemaakt aan de politie’, gaat de woordvoerder verder. ‘Na het incident is er in verschillende stelplaatsen in Tienen en Budingen een spontane staking uitgebroken bij een deel van het personeel. We vinden het jammer dat onze passagiers in dit warme weer hinder ondervinden van deze actie, maar we hebben er alle begrip voor dat onze medewerkers een signaal willen geven. Wat met onze chauffeur gebeurd is, kan absoluut niet door de beugel.’

