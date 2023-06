Van Aert valt te vroeg stil in sprint: Girmay grijpt ritwinst in Ronde van Zwitserland

Biniam Girmay heeft de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De renner van Intermaché-Circus-Wanty was na 174 glooiende en warme kilometers tussen Beromünster en Nottwil de snelste van het peloton. Wout van Aert ging de sprint te vroeg aan en werd derde. Stefan Küng, de winnaar van de openingstijdrit, blijft leider.

Na de tijdrit op dag één was het in de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland aan de sprinters. Met bijna 1900 hoogtemeters was het parcours niet echt vlak te noemen, maar in principe was het niet zwaar genoeg om de snelle mannen te verontrusten. Tenzij een ploeg op de Oberarig (3 kilometer aan zes procent met de top op 23 kilometer van de meet) de gashendel volledig zou opendraaien. Wout van Aert gaf vooraf alvast aan een massasprint te verwachten.

Een strijd voor de vlucht van de dag kregen we niet. Michael Schär (AG2R Citroën) en de Canadees Nickolas Zukowsky (Q36.5) kregen meteen een vrijgeleide van het peloton en fietsten een voorsprong van om en bij de vier minuten bij elkaar. Dat Schär net deze rit had uitgekozen om in de ontsnapping te gaan, was geen toeval. De Zwitser is afkomstig uit de streek en de rit van vandaag eindigde in zijn thuisstad Nottwil. Schär is ook bezig aan zijn laatste seizoen en de renners vormden daarom voor de start een erehaag voor de man die jarenlang de luitenant van Greg Van Avermaet was.

Een erehaag vormen was geen probleem, maar hem de etappezege gunnen, zou een stap te ver zijn. Het peloton onder leiding van Groupama-FDJ, dat naast leider Stefan Küng ook sprinter Arnaud Démare in de rangen hadden, hield het kopduo binnen schot. Ook Alpecin-Deceuninck (voor Kaden Groves) en Soudal Quick-Step (voor Tim Merlier) zetten een mannetje bij in de achtervolging.

Soudal Quick-Step en Evenepoel dwarsbomen plannen Van Aert

Op zo’n vijftig kilometer van de aankomst kregen de renners op een kilometer tijd twee tussensprinten, waarbij telkens drie, twee en een seconde te verdienden waren. Voor de renners in het peloton bleef er dus telkens een seconde over. Wilde Van Aert morgen in de leiderstrui starten, moest hij niet alleen de rit winnen, maar onderweg ook minstens een seconde rapen.

De Belg van Jumbo-Visma, die derde stond in het klassement, wilde ervoor gaan, maar werd bij de eerste tussensprint afgetroefd door Mauro Schmid van Soudal Quick-Step. Dan maar de sprint bij de tweede tussensprint winnen, moet Van Aert gedacht hebben. Maar zover kwam het niet, want Remco Evenepoel verraste zijn landgenoot met een aanval van achteruit. De Ket van Schepdaal pakte zo een seconde extra op zijn concurrenten voor de eindzege, Van Aert mocht de leiderstrui vergeten.

Massale valpartij, Jumbo-Visma maakte koers hard voor Van Aert

Op dertig kilometer van de aankomst werd het peloton opgeschrikt door een massale valpartij, waarbij zowat de helft van de renners tegen de grond ging of voet aan grond moesten zetten. En dat net voor de laatste klim van de dag eraan kwam. Onder andere Bert Van Lerberghe, Groves en Jay Vine werden opgehouden.

Bij het aansnijden van de Oberarig werden de bedoelingen van Jumbo-Visma meteen duidelijk. De zwart-gele brigade zette zich op kop van het peloton en schroefde het tempo op. Het doel: de sprinters lossen, of op z’n minst vermoeien. Het werd het tweede, want de klim was niet zwaar genoeg om het verschil te maken.

De organisatie in het peloton was wel zoek geraakt en dus werd er aangevallen. Ook Van Aert mengde zich even in de debatten, maar de rust keerde al snel terug in het peloton. En zo stevenden we af op een massasprint. Daarin ging Van Aert van 300 meter van de meet aan, maar hij werd nog geremonteerd door Biniam Girmay. Ook Arnaud Démare passeerde onze landgenoot nog, waardoor Van Aert voor de tweede dag op rij tevreden moest zijn met de derde plaats. Jordi Meeus werd zesde, Cédric Beullens eindigde tiende. Merlier kwam er niet aan te pas.

Rituitslag:

1. Biniam Girmay 3:53:37

2. Arnaud Démare +0”

3. Wout van Aert +0”

4. Pavel Bittner +0”

5. Peter Sagan +0”

6. Jordi Meeus +0”

7. Iván García +0”

8. Alex Aranburu +0”

9. Mike Teunissen +0”

10. Cédric Beullens +0”

