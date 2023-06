Bomen op het Brusselse Vrijheidsplein moeten weg: ‘Passen niet op een geklasseerd plein’

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen ligt overhoop met de stad Brussel. De Commissie wil alle bomen op het Vrijheidsplein vellen.

Het Vrijheidsplein ligt vlak in de buurt van het parlement. Volksvertegenwoordigers drinken er dikwijls een glaasje in de schaduw van vijftien vleugelnoten. De stad Brussel wil het plein heraanleggen en twee bomen kappen (een ervan is ziek). Maar de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) wil alle bomen weg. Volgens de commissie is ‘het behoud van de bomen onverenigbaar met de erfgoedwaarde van het geklasseerde plein’. De kruinen belemmeren het zicht op de geklasseerde façades.

Het plein werd aangelegd omstreeks 1875, toen de volkswijk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw werd afgebroken en heropgebouwd. De naam verwijst naar de Belgische grondwettelijke vrijheden. Dat geldt ook voor de namen van de vier straten die van hieruit vertrekken, verwijzend naar de persvrijheid, de vrijheid van vereniging, de godsdienstvrijheid en de vrijheid van onderwijs.

Aan drie van de vier zijden bevindt zich een symmetrische bebouwing, aan de vierde zijde het eclectische herenhuis de Knuyt de Vosmaer. Het plein met het rechthoekig grasperk werd in 1885 aangelegd. Centraal op het plein staat een standbeeld van Charles Rogier, de medestichter van België.

‘Omhakken is ondenkbaar’

In 1978 besliste de stad Brussel om bomen op het plein te planten, maar er werd geen rekening gehouden met de doorgroeimogelijkheden. De vleugelnoten zijn intussen zo groot geworden dat de geklasseerde gevels op het plein nog amper zichtbaar zijn. De boomwortels duwen de straatstenen en borduren omhoog, wat de toegankelijkheid belemmert.

De KCML benadrukt dat de bomen geen deel uitmaken van het oorspronkelijke ontwerp. Eventueel kunnen er na het kapwerk andere bomen worden aangeplant, ‘een soort die beter geschikt is voor de groeiomstandigheden op het geklasseerde plein’. Dinsdag komt de KMCL opnieuw bij elkaar, schrijft Bruzz. Tegen de beslissing is wettelijk geen beroep mogelijk.

De stad schreeuwt moord en brand. Bomen zorgen voor natuurlijke schaduw, uitgerekend tijdens een hittegolf kan dat erg handig zijn. ‘Het is voor de stad Brussel volstrekt ondenkbaar dat we de bomen op het Vrijheidsplein zouden omhakken. Ze zorgen voor de charme van het plein en op hete dagen als deze voor de nodige verkoeling. Met het oog op de klimaatopwarming proberen we net overal extra bomen bij te planten’, tweette bevoegd schepen Ans Persoons (Vooruit).

