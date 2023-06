Danone pleit voor taks op suiker, zout en vet

De Britse baas van Danone, James Mayer, vindt dat de overheid de consument moet helpen gezondere keuzes te maken. Hogere belastingen op suiker, zout en vet moeten helpen om obesitas te bestrijden.

Zit het Verenigd Koninkrijk midden in een obesitascrisis? Volgens de voorzitter van de Brits-Ierse tak van voedingsreus Danone, James Mayer, wel. Hij pleit als eerste topman van een groot voedingsbedrijf voor hogere belastingen op voedingsproducten die een hoog vet-, suiker- of zoutgehalte hebben.

Volgens de Britse voorzitter van het Franse voedingsbedrijf Danone, dat onder meer het yoghurtdrankje Actimel en een aantal gesuikerde zuivelproducten verkoopt, is overheidsingrijpen dringend nodig om te maken dat consumenten gezondere producten aangeboden krijgen. Want volgens Mayer toont de voedingsindustrie in het VK daar vandaag ‘niet genoeg eetlust voor’.

Het is de eerste keer dat een grote beursgenoteerde levensmiddelenfabrikant oproept tot dringende overheidsmaatregelen in het licht van de stijgende obesitascijfers. De oproep is een reactie op uitspraken van de Britse premier Rishi Sunak, die vorige week zei dat de nieuwste medicijnen tegen obesitas – zoals Ozempic – eindelijk écht kunnen helpen.

Maar preventie is volgens Mayer een veel betere oplossing. Naar schatting zo’n 5 miljoen Britten heeft diabetes type 2 – doorgaans het gevolg van obesitas – op een totale bevolking van 67,6 miljoen mensen. Eind vorig jaar had 68,6 procent van de Britse mannen overgewicht en 59 procent van de Britse vrouwen.

In Groot-Brittannië bestaat vandaag al een belasting op suikerhoudende dranken. En met effect: volgens een studie haalde een gemiddeld Brits gezin daardoor per week 30 gram minder suiker onder de vorm van frisdranken in huis.

Lees ook